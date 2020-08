Roma, c'è sempre la grana Schick. Il Lipsia non lo riscatta, il Bayer Leverkusen ci pensa

La Roma - sottolinea il Corriere dello Sport - ha sempre il problema di dover piazzare Patrik Schick. Il Lipsia, impegnato in Champions League, non lo riscatterà per 29 milioni di euro. Ma c’è un’altra società tedesca che si è fatta avanti per l’attaccante ed è il Bayer Leverkusen. Il club di Rudi Voeller è pronto ad investire 30 milioni di euro.