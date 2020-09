Roma, c’è traffico sulla trequarti. Solo Mkhitaryan sicuro del posto

Due settimane e la Roma farà il suo esordio nella stagione 2020-21. A 14 giorni dall’inizio del nuovo campionato, però, la rosa è ancora incompleta: mancano almeno due centrali, un terzino e un sostituto di Dzeko qualora il bosniaco partisse. In una porzione di campo, però, c’è abbondanza. Stiamo parlando della trequarti, dove a oggi si contano nove calciatori. Fin troppi considerato che Fonseca ripartirà con la coppia dietro la punta. Poco spazio dunque per gli esterni con Kluivert, Under e Perotti in uscita, ma restano comunque Pastore (alle prese con il recupero post operazione), Carles Perez (indisponibile causa Covid) e infine la batteria da quattro giocatori che dovrebbe essere quella pronta per l’inizio di campionato. La metà di questi (Mkhitaryan e Pedro) sono rimasti a Trigoria ad allenarsi. Gli altri due (Zaniolo e Pellegrini), invece, hanno risposto alla chiamata del Ct Mancini.

Al rientro dagli impegni con le Nazionali verranno valutate le condizioni da Fonseca che poi dovrà iniziare a pensare a chi schierare il 19 settembre contro il Verona al Bentegodi. Al netto di infortuni, Mkhitaryan è l’unico certo di una maglia da titolare, poi ne resta un’altra dove sono in tre a giocarsela. Difficile possa essere già di Pedro, lo spagnolo sta tornando in questi giorni in gruppo negli allenamenti ma senza ancora il via libera per i contrasti. Restano dunque Zaniolo e Pellegrini con il primo in vantaggio sul secondo al fianco di Mkhitaryan anche perché il sette giallorosso vanta una duttilità di cui non dispone Nicolò. Di questo terrà conto Fonseca che non ha certezze sulla permanenza di Cristante e Diawara, per questo Pellegrini, vista l’abbondanza sulla trequarti, potrebbe essere riadattato a mediano al fianco di Veretout sul quale il portoghese e la società hanno messo il veto su un’eventuale cessione. Insomma dopo la sfida dell’Italia con l’Olanda di lunedì i due azzurri faranno ritorno a Trigoria e da martedì inizieranno a lavorare alla nuova stagione giallorossa, sempre in attesa dei Friedkin e del rinnovo promesso a entrambi.