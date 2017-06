Roma, caccia al centrocampista. Il Nizza fa muro per Seri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nainggolan, De Rossi e Strootman, più Paredes e Gerson. Cinque pedine per il centrocampo, presto quattro, visto che per Gerson si cercano acquirenti o soluzioni in prestito. Per questo motivo Monchi lavora per trovare innesti a centrocampo. Dal Sassuolo tornerà alla base Pellegrini, convinto proprio dall'approdo in giallorosso di Eusebio Di Francesco. Ma l'arrivo del giovane azzurro non basta: come scrive Il Messaggero, la Roma si è mossa per Seri del Nizza, ma il club francese al momento fa muro, sperando di alimentare un'asta. Piace anche Torreira della Samp e Ozyakup del Besiktas.