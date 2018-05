Roma, caccia al difensore: Monchi segue Soyuncu e Lemos

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sui possibili movimenti estivi della Roma. Confermato l’interesse per Bryan Cristante (23) dell’Atalanta, Monchi segue il talentuoso centrocampista rumeno Razvan Marin (21) dello Standard Liegi (valutato 6-7 milioni di euro) mentre per la difesa interessa Caglar Söyüncü (21) del Friburgo. Non è escluso, tra l’altro, un affare col Sassuolo per Mauricio Lemos (22).