Roma, caccia al difensore: Petrachi punta su Nkoulou o Lyanco

Nonostante l'arrivo del giovane turco Mert Cetin, Petrachi potrebbe regalare alla Roma un altro difensore centrale. Come riporta Il Messaggero infatti, il club giallorosso aspetta di sapere quale sarò il futuro del Torino in Europa League. Nel caso di eliminazione, Mazzarri avrebbe in rosa 6 centrali e la Roma potrebbe tentare l'all-in per Nkoulou o Lyanco. In caso contrario la Roma potrebbe accontentarsi chiedendo in prestito last-minuti un difensore che non convince pienamente come Rugani.