Roma, caccia al portiere: spunta Cillessen ma la lista dei nomi è lunga

© foto di Federico Gaetano

Il futuro di Robin Olsen sembra segnato e il suo destino è lontano dalla Roma. Quando tornerà dagli impegni con la Svezia - sottolinea il Corriere di Roma - la sua nuova casa potrebbe non essere Trigoria: piace in Inghilterra, ma la Roma vuole rientrare di quasi tutti i 12 milioni (8,5 per il prezzo del cartellino più 3,5 di bonus) di euro pagati la scorsa estate al Copenaghen.

Il primo della lista? - Di nomi per la sua successione ne sono stati fatti molti. L’ultima suggestione in ordine di tempo porta a Jasper Cillessen, olandese che al Barcellona è chiuso da Ter Stegen. La Roma, però, non è l’unica società interessata, ed il prezzo fatto dai blaugrana non è inferiore ai 30 milioni di euro. La Roma non vuole spingersi fino a quella cifra, ma Cillessen resta un nome da tenere in considerazione.

Gli altri candidati - Sul fronte italiano è sempre da monitorare la pista Alessio Cragno: i contatti con il Cagliari vanno avanti da settimane, ma anche in questo caso la richiesta di 25 milioni di euro è ritenuta troppo elevata. Stesso prezzo per Pau Lopez del Betis, mentre un altro profilo da non sottovalutare è quello di Vasilios Barkas (portiere dell’AEK Atene), per cui nei giorni scorsi è partita un’offerta di circa 8 milioni, con varie clausole che farebbero lievitare il prezzo in caso di futura rivendita. Sotto osservazione c’è anche il portoghese Anthony Lopes, classe ‘90: è in rottura con il Lione, con cui ha il contratto in scadenza nel 2020 e in caso di mancato rinnovo la Roma potrebbe inserirsi per provare a spuntare un prezzo conveniente già nella prossima sessione di mercato.