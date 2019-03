© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Caccia al futuro ds in casa Roma. Se oggi in quel di Siviglia sarà presentato l'ex giallorosso Monchi, la sua scrivania a Trigoria cerca ancora un nuovo occupante. In pole position, secondo Il Messaggero, vi sarebbe Gianluca Petrachi, attuale ds del Torino, dove sarebbe Bava a prenderne il posto . Come alternativa a Petrachi, oltre ad Ausilio che però come Giuntoli a Napoli potrebbe rinnovare con l'Inter, resta sullo sfondo l'ipotesi di affiancare Totti a Massara.