Roma, caccia al regista: corsa a tre tra Seri, Torreira e Ozyakup

Caccia al regista in casa Roma. Secondo quanto riportato da Il Messaggero sarebbe corsa a tre per questo ruolo. Oltre a Seri, che resta il preferito, restano in piedi anche le piste che portano a Torreira della Sampdoria e Ozyakup. Con l'arrivo di uno di questi giocatori l'addio di Paredes sarebbe praticamente certo.