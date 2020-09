Roma, caccia al terzino: spunta il nome di De Sciglio. Difficile arrivare a Biraghi e Faraoni

Non solo centrali. La Roma vuole irrobustire la difesa anche nelle corsie laterali ma non sarà semplice, visto che soldi in cassa non ce ne sono. I principali obiettivi sarebbero infatti Marco Faraoni per la fascia destra e Cristiano Biraghi per quella mancina, ma per quest'ultimo la Fiorentina chiede in cambio Leonardo Spinazzola, ritenuto da Fonseca un titolare inamovibile. L'obiettivo è quello di trovare l'alternativa, visto che dopo le partenze di Florenzi e Kolarov sono rimasti Karsdorp, Bruno Peres e Santon da una parte e il solo Calafiori, insieme appunto all'ex Juve, dall'altra. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, è spuntato il nome di Mattia De Sciglio, visti anche i buoni rapporti tra il club giallorosso e la Juventus.