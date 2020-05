Roma, caccia al vice Pau Lopez: idea Rafael. Cardinali può essere "promosso"

Il mercato dei portieri della Roma è in fermento e al momento l'unica certezza è quella relativa alla permanenza di Pau Lopez. Per il ruolo di secondo non ci sarà spazio per Olsen, visto che i giallorossi vogliono cederlo e anche Fuzato è in partenza. Se Mirante non darà le giuste garanzie ecco che i capitolini potrebbero puntare Rafael, in scadenza col Cagliari, o altrimenti un nome spendibile potrebbe essere quello della "promozione" di Matteo Cardinali, classe 2001, dalla Primavera. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.