Roma, caccia all'attaccante. El Shaarawy solo in prestito, due condizioni per arrivare a Milik

Stephan El Shaarawy continua ad essere un obiettivo della Roma per il mercato di gennaio. Il Faraone era stato vicino al ritorno in giallorosso a ottobre, ma non c'era stato il tempo di mettere a posto tutti i dettagli dell’affare con lo Shanghai. La Roma studia la possibilità, che potrebbe avere senso in prestito con diritto di riscatto. El Shaarawy da parte sua potrebbe rinunciare a molti dei soldi che guadagna a Shanghai, con l’obiettivo di farsi trovare pronto per l’Europeo.

Anche Milik resta nel mirino - Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, nessuno a Trigoria ha dimenticato Arkadiusz Milik. Fuori rosa al Napoli, in scadenza di contratto, può arrivare solo a determinate condizioni. La prima: deve partire Edin Dzekko. La seconda: De Laurentiis deve abbassare di molto le sue pretese, altrimenti la Roma potrebbe aspettare e cercare il colpo a parametro zero in estate.