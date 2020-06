Roma, caccia all'attaccante: Kean primo nome. Raiola lavora al prestito con diritto

Caccia all'attaccante in casa Roma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il sogno di Fonseca era Dries Mertens, ma il belga è destinato a restare al Napoli. Per questo il nome in cima alla lista è quello di Moise Kean che il suo agente Mino Raiola sta provando a portare via dall'Everton sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 20-22 milioni di euro. Gli altri discorsi aperti sono quelli per Pedro e Tetè.