Roma, caccia all'esterno d'attacco: fra i profili seguiti c'è anche il giovane Chakvetadze

La Roma, come riporta Il Messaggero in edicola questa mattina, è alla ricerca di un esterno di attacco. Fra i nomi sul taccuino di Petrachi, troviamo il nome del georgiano Chakvetadze. Talento in forza al Gent, nel 4-2-3-1 può giostrare in tutti e tre i ruoli del tridente (con predilezione a sinistra) mentre in un attacco a tre (3-4-3 o 4-3-3), preferisce giocare sulla sinistra.