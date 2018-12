© foto di Insidefoto/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola spiega che la Roma, per gennaio, sta cercando una punta. Torna di moda Luis Muriel del Siviglia ma occhi anche a Michy Batsuhayi. Ora al Valencia in prestito dal Chelsea, è un giocatore che piace da lungo tempo alla dirigenza giallorossa. Per l'estate, invece, occhi su Christian Kouamé del Genoa.