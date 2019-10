Roma-Cagliari, 1-1 all'intervallo: Joao Pedro, autogol e tanto altro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una Roma falcidiata dagli infortuni ospita il Cagliari di Rolando Maran e dell'ex Radja Nainggolan, accolto dallo stadio Olimpico con uno striscione con scritto: "Non sarai mai un avversario". Sul campo le due squadre si sono date da fare fin dai primi minuti con i giallorossi vicini al vantaggio all'ottavo minuto con Zaniolo ma Olsen, altro ex, gli ha negato la gioia del gol respingendo il suo tiro in girata. Nella prima metà del tempo non troppi sussulti, con i ritmi piuttosto bassi dall'una e dall'altra parte. Ammoniti Ceppitelli e Cigarini nel Cagliari, per il resto non è successo praticamente più niente,

CAGLIARI IN VANTAGGIO - Al 25', dopo aver rivisto l'azione al VAR, l'arbitro Massa ha assegnato un calcio di rigore al Cagliari per un fallo di mano di Mancini. Dal dischetto Joao Pedro che ha battuto Pau Lopez con un perfetto tiro rasoterra che non ha lasciato scampo al portiere giallorosso.

PAREGGIO ROMA - Neanche il tempo di esultare per il Cagliari, o quasi, ed è arrivato il pareggio della Roma. Discesa sulla destra di Kluivert che ha crossato al centro rasoterra trovando la deviazione di Ceppitelli che nel tentativo di anticipare Dzeko ha infilato Olsen.

TEGOLA DIAWARA - Poco prima del gol del pareggio il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha dovuto effettuare il primo cambio, in quella che dal punto di vista degli infortuni è stata davvero una settimana drammatica per i giallorossi. Problema, apparentemente serio, per Diawara a un ginocchio, con l'ex Napoli che si è fermato da solo a centrocampo. Al suo posto Antonucci, con Veretout arretrato in mediana al fianco di Cristante.

OCCASIONI FINALI - Negli ultimi minuti del primo tempo azione personale di Dzeko, al 38', e sinistro potente in porta, con Olsen che si è fatto trovare pronto e ha respinto in calcio d'angolo. Al 45' colpo di testa alto di Joao Pedro, e nei cinque minuti di recupero ancora Roma pericolosa con il suo numero 9 che servito in area da Zaniolo non è però riuscito a tirare. Occasione per il Cagliari al 49': assist di Nandez per Simeone e tiro a botta sicura dell'argentino, chiuso in calcio d'angolo da Mancini. Finale di tempo frizzante tra Roma e Cagliari.