© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Così come in estate Cagliari e Roma potrebbero tornare a parlare del futuro di Robin Olsen. Il portiere svedese, approdato in prestito in Sardegna dopo una stagione complicata nella Capitale, potrebbe infatti salutare la formazione di Rolando Maran nelle prossime settimane. Il Cagliari, scrive La Gazzetta dello Sport, con il rientro di Alessio Cragno vorrebbe affidare all'estremo difensore fiesolano le chiavi della porta, con Olsen che dovrebbe cercar fortuna altrove. Praticamente impossibile un suo ritorno in pianta stabile nella Roma.

I due club, poi, parleranno anche di un altro giocatore: Juan Jesus. Il centrale brasiliano della Roma è in cerca di una nuova avventura con maggior minutaggio in campo mentre il Cagliari è in piena emergenza difensori dopo l'infortunio di Ceppitelli e la squalifica di Pisacane. Magnani del Brescia e Goldaniga del Genoa sono le alternative all'ex Inter.