Roma-Cagliari, i voti ai tecnici: Fonseca perde la testa. Bene Maran

1-1 all'Olimpico tra Roma e Cagliari tra le mille polemiche finali per un gol annullato ai giallorossi al novantesimo per una spinta di Kalinic su Pisacane. Prima il gol di Joao Pedro su rigore, poi l'autorete di Ceppitelli che ha rimesso il risultato in parità dopo una manciata di minuti. Un punto a testa per Fonseca e Maran.

PAULO FONSECA 5,5 - Settimana sfortunatissima dal punto di vista degli infortuni per la sua Roma. Prima Mkhitaryan e Pellegrini, poi Zappacosta e infine Diawara dopo mezz'ora nella sfida di oggi. Può inventarsi poco, visto che soprattutto in attacco non ha certo tutti gli effettivi a disposizione e prova a cambiare le carte in tavola con ciò che ha. Sorprende la scelta di Antonucci preferito a Pastore. Al triplice fischio finale perde la testa nei confronti dell'arbitro Massa e viene espulso, non dando certo il buon esempio.

ROLANDO MARAN 6,5 - Partita preparata molto bene dal tecnico dei sardi che oltre a difendere in maniera ordinata non ha rinunciato ad attaccare. Ottima anche la gestione dei cambi e le scelte fatte. Giusto togliere un Simeone opaco sotto porta ma utile in ripiegamento, quando le energie iniziavano a mancargli. La