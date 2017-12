Roma-Cagliari, le formazioni: Dzeko e Schick dal 1'. C'è Nainggolan

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco non delude e tenta l'esperimento: Schick e Dzeko insieme dal primo minuto, con Perotti a completare il tridente. A centrocampo, la Roma ritrova invece Radja Nainggolan. Per quanto riguarda il Cagliari, Diego Lopez conferma il 3-5-1-1 con Joao Pedro a supporto di Pavoletti. Rispetto all'ultima di campionato Barella prende il posto di Dossena a centrocampo. Ecco le formazioni ufficiali di Roma-Cagliari, in programma all'Olimpico alle 20.45.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, De Rossi, Pellegrini; Schick, Dzeko, Perotti. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Cagliari (3-5-1-1) : Cragno; Romagna, Pisacane, Andreolli; Van der Wiel, Ionita, Cigarini, Barella, Padoin; Joao Pedro; Pavoletti. Allenatore: Diego Lopez.