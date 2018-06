Roma-Cagliari, trattative incrociate tra Castan e Barella

E' una nazionale che può tranquillamente puntare alla vittoria del Mondiale. Una squadra di calciatori esclusi per questioni meramente tecniche: l'ultimo, in ordine di tempo, è stato Leroy Sané, stella del Manchester City a cui il commissario tecnico della Germania Joachim Löw ha...

Roma, è la settimana decisiva per il rinnovo di Florenzi

Juve, Morata a Torino glissa: "Non so niente, penso alle vacanze"

Inter, Politano resta in pole. Improbabili le idee Chiesa e Di Maria

Torino, da Ndong a Svanberg: idee straniere per i granata

Juve, Emre Can sì ma soltanto dalla prossima settimana

Inter, il Galatasaray aspetta l'UEFA per il riscatto di Nagatomo

Boca, si tratta per Gustavo Gomez. Magallan, addio congelato

Cagliari, oggi nuovo incontro con Maran. Valdifiori e Romulo per l'estate

Spal, sì al riscatto di Viviani. In salita quello di Grassi dal Napoli

TOP NEWS ore 13 - Verdi-Napoli e Ziyech-Roma. Russia '18, out Sané

Dalla Scozia: testa a testa Parma-Bologna per Henderson del Bari

Juventus, si complica la pista Darmian: sondaggio per Cancelo

Roma, il Liverpool Echo: via alla trattativa con Alisson

Udinese, Widmer e Jankto via per finanziare il mercato estivo

L'edizione odierna de La Nuova Sardegna fa il punto sul mercato incrociato tra Cagliari e Roma. I sardi vogliono trattare l'acquisto di Leandro Castan che tanto bene ha fatto nella sua esperienza sarda. Dall'altra parte, Monchi vorrebbe Nicolò Barella: sul talento della formazione di Tommaso Giulini c'è anche l'Inter, il Cagliari non vorrebbe farlo partire ma per 35 milioni di euro potrebbe cambiare idea.

