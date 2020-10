Roma, Calafiori presto in gruppo. In arrivo anche il rinnovo fino al 2025

Buone notizie per Paulo Fonseca: si avvicina il ritorno all’attività di Riccardo Calafiori, fermato qualche settimana fa dal Covid. Non solo, come anticipato da TMW, presto il terzino cresciuto nel vivaio della Roma firmerà il rinnovo fino al 2025. Il suo agente Mino Raiola presto volerà in Italia per incontrare i dirigenti giallorossi, che hanno già confermato la fiducia nei confronti dell’esterno sinistro, promosso in prima squadra all’inizio della stagione da Fonseca per essere l’alternativa a Spinazzola.