Roma, cambia il centrocampo: Di Francesco adesso vuole un regista

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampo della Roma è cambiato durante questi primi mesi della stagione. Dal 4-3-3 i giallorossi sono passati al 4-2-3-1 e alcuni giocatori si sono dovuti adattare, come per esempio Lorenzo Pellegrini, oggi fondamentale nello scacchiere tattico di Eusebio Di Francesco, o Bryan Cristante, che piano piano sta diventando sempre più importante. Steven Nzonzi sta crescendo e in attesa di Javier Pastore il tecnico dei capitolini spera che il mercato di gennaio possa portargli un regista, visto che al momento l'unico in grado di farlo è Daniele De Rossi, attualmente ai box per infortunio. A riportarlo è Il Messaggero.