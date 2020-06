Roma, cambiano gli uomini mercato: De Sanctis prossimo ds. Lo Schiavo capo scout

E' in procinto di cambiare l'organigramma di mercato della Roma. Il futuro di Gianluca Petrachi come direttore sportivo è oramai segnato e il club di James Pallotta, che si affiderà sempre più ai consigli di Franco Baldini, dovrebbe consegnare poi la cattedra da direttore sportivo a Morgan De Sanctis. Per adesso come soluzione 'pro tempore' ma anche nelle idee come definitiva. Al suo fianco è in arrivo Simone Lo Schiavo: trentaquattrenne ds della Vibonese, sarà il nuovo capo degli osservatori del club giallorosso.