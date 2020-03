Roma, campagna 'Heroes': la prossima partita all'Olimpico sarà dedicata agli operatori sanitari

La prossima partita in casa della Roma sarà dedicata interamente agli operatori sanitari. A comunicarlo la stessa società giallorossa tramite una nota ufficiale: verranno messi a disposizione fino a 5.000 biglietti gratuiti per gli operatori sanitari in occasione del primo match casalingo a porte aperte allo Stadio Olimpico e verranno ricordati tutti i medici che hanno perso la vita durante la lotta all'epidemia del COVID-19.

"Una parte del ricavato - si legge - sarà donata alla campagna fondi lanciata dalla Società. Inoltre sarà studiata una nuova tariffa ridotta dedicata agli operatori sanitari per l’acquisto di biglietti per la prossima stagione". Una serie di iniziative per omaggiare gli sforzi da parte di tutti i medici impegnati nell'emergenza coronavirus.