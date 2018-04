Roma, campionato col segno meno. E Di Francesco non ha cambi da vertice

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Processo de Il Messaggero oggi in edicola alla Roma. Che sta facendo un "campionato con il segno meno", un fenomeno inspiegabile ma fatale è stato il ridimensionamento della rosa. Di Francesco non ha cambi da vertice, per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario il club ha dato priorità alla Champions League. Stamani Pallotta sarà a Ciampino e solo a fine stagione sapremo l'input sarà verificabile, ovvero se sarà mirato all'obiettivo. Intanto mancano undici punti e diciannove gol rispetto al 2017 per i giallorossi.