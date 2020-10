Roma, Campos in pole per il ruolo di ds ma la residenza a Monaco è un ostacolo

vedi letture

La Roma sta probabilmente aspettando che il ds scelto si liberi dal proprio club di appartenenza e per questo si impennano le quotazioni di Campos, che negli ultimi giorni le sta provando di tutte per smarcarsi dal Lille. Il problema del portoghese è che non vorrebbe lasciare Monaco, soprattutto perché è obbligato a sei mesi di soggiorno per mantenersi la residenza. Per questo motivo restano in piedi le piste Emenalo e Rangnick. A riportarlo è Il Messaggero.