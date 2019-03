© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' tra i principali candidati a diventare il nuovo direttore sportivo della Roma, ma non disdegna l'inno della Lazio. Anzi, è il suo preferito. Luis Campos, attuale ds del Lille, in un'intervista rilasciata al canale YouTube 'Telefoot', ha parlato del mondo del calcio a 360° e, all'ultima domanda dell'intervista, su quale fosse il suo inno calcistico preferito, il portoghese ha risposto: "Non ho mai dimenticato l’inno della Lazio e quella loro curva - riporta Lalaziosiamonoi.it - è davvero straordinaria". Non il miglior biglietto da visita per l'eventuale futuro da dirigente giallorosso.