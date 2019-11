Roma, “Capitan panchina”: viaggio nella crisi di Florenzi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Florenzi presto tornerà quello di un tempo” lo ha detto Petrachi poco prima della partita con il Gladbach dopo che Fonseca ha lasciato fuori l’esterno giallorosso per la quinta volta di fila. Mai nella sua carriera nella Roma era successo che restasse così tanto fuori per scelta tecnica. La sensazione è che anche a Parma possa solo subentrare. Spinazzola, infatti, dopo l’affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare la sfida in Germania, ha raggiunto la squadra in Emilia e se la rifinitura di oggi dovesse dare risposte positive sarebbe ancora lui a partire dal primo minuto sulla fascia destra.

MERCATO - Tutto, però, inizia già in estate con l’addio di Totti e De Rossi. Florenzi è l’erede designato per la fascia, ma le voci di mercato lo vogliono lontano dalla Capitale in un primo momento. Fonseca lo conferma e comincia la stagione da titolare, salvo poi piano piano sparire dai radar. In Serie A solo Criscito (per infortunio), Berardi e Vicari, hanno meno minutaggio da capitano rispetto al 24 giallorosso. Sono ore di riflessione e il colloquio avuto con il tecnico portoghese non ha risolto una situazione che a gennaio potrebbe cambiare con l’interessamento dell’Inter di Antonio Conte.

NODO TATTICO - Anche perché Florenzi vuole giocare visto l’Europeo alle porte e chissà che la convocazione di Mancini per le sfide con Bosnia e Armenia non possano ridare un parziale sorriso al calciatore. Intanto Fonseca gli ha comunicato di non vederlo terzino, ma più alto dove però la concorrenza è spietata. Per due ruoli ci sono già quattro giocatori (Zaniolo, Under, Perotti e Kluivert). Tutti, per ora, preferiti a quello che ormai a detta di molti è diventato “Capitan panchina”.

Classifica per minuti dei capitani di Serie A

1. Romagnoli (Milan) —> 990’

2. Handanovic (Inter) —> 990’

3. Belotti (Torino) —> 987’

4. Bonucci (Juventus) —> 900’

5. Bisoli (Brescia) —>900’

6. Pezzella (Fiorentina) —> 893’

7. Veloso (Verona) —> 864’

8. Lulic (Lazio) —> 844’

9. Gomez (Atalanta) —> 804’

10. Quagliarella (Sampdoria) —> 802’

11. Mancosu (Lecce) —> 759’

12. Lasagna (Udinese) —> 750’

13. Insigne (Napoli) —> 719’

14. Ceppitelli (Cagliari) —> 712’

15. Poli (Bologna) —> 682’

16. Bruno Alves (Parma) —> 630’

17. Florenzi (Roma) —> 565’

18. Criscito (Genoa) —> 551’

19. Vicari (Spal) —> 450’

20. Berardi (Sassuolo) —> 450’