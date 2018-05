Roma, Capradossi: "Emozionato per l'esordio e felice per i tre punti"

© foto di Image Sport

Elio Capradossi, difensore della Roma, parla ai microfoni di Sky Sport dopo l'esordio con la maglia giallorossa in campionato nella vittoria di Cagliari. Queste le sue parole:

"E' stata una grande emozione e non me lo aspettavo. Il mister mi ha detto da un momento all'altro che sarei entrato. Sono contento che sia andata bene e che abbiamo preso i tre punti. Tutti mi hanno aiutato con parole di incoraggiamento. Mi sono stati vicini. Mi hanno dato una mano in un momento emozionante. Higuain? Non so se toccherà a me domenica (ride, ndr). Sono contento per oggi e abbiamo tempo per pensare a domenica. Serie A? Rispetto al campionato dello scorso anno dove sono stato ci sono delle differenze. In questi quattro mesi che mi sono allenato con la Roma ho fatto dei miglioramenti che mi hanno permesso di adattarmi alla categoria oggi".