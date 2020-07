Roma, Carabinieri mettono i sigilli alla casa di Bruno Peres: ma lui non c'entra niente

Brutta esperienza per Bruno Peres nella nottata di ieri. Alle 4 del mattino, il difensore brasiliano è stato svegliato da forti colpi alla porta seguiti dall'esclamazione: "Aprite, siamo i Carabinieri!". I militari si sono presentati all'ingresso dell'attico in zona Torrino per apporre i sigilli alla struttura in cui vive perché l'appartamento è coinvolto nell'operazione che ha portato all'arresto di 28 persone per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in concorso, emissione di fatture e altro.

Da sottolineare il fatto che il terzino non ha niente a che vedere con l'indagine, perché il suo contratto è regolare e non è coinvolto nelle indagini. Il giocatore, prima di aprire ai gendarmi, ha effettuato una chiamata al 112 perché non credeva alle proprie orecchie. Solo dopo essere stato rassicurato al telefono, ha permesso ai Carabinieri di entrare e svolgere le attività per cui si sono presentati alla sua porta.