Roma, carattere zero: le responsabilità dei calciatori

Se Eusebio Di Francesco voleva ottenere delle risposte da questa partita, è evidente che non siano state all'altezza delle sue aspettative. Perdere 2-1 contro il Viktoria Plzen, pur senza niente di ufficiale in palio, è un brutto colpo per la già traballante panchina del tecnico pescarese, che adesso potrà solo vincere contro il Genoa a meno che la furia di Pallotta, beccato ripetutamente dai tifosi romanisti presenti in Repubblica Ceca, non si abbatta prima sulla testa del proprio allenatore.

CARATTERE ZERO - La squadra di Di Francesco ha mostrato il suo lato peggiore alla Doosan Arena, ovvero quella già vista contro il Cagliari pochi giorni fa. Alla Roma manca come il pane il suo capitano De Rossi, che in momenti di tensione dà quel pizzico di incazzatura in più che permette ai compagni di restare sul pezzo nelle difficoltà. Senza di lui Manolas non pare all'altezza della fascia, o quanto meno, non pare capace di dare la scossa a chi gli sta a fianco come l'ex Capitan Futuro sa fare. Subire gol, pareggiare e ancora cadere sotto i colpi di una modesta quanto gagliarda squadra ceca, dimostra una volta di più che il problema, oltre agli infortuni, è anche nella testa dei singoli uomini, incapaci di reagire.

UN PATTO CHE NON FUNZIONA - Alla vigilia Monchi aveva dichiarato che i giocatori avrebbero potuto trovare la soluzione a questo momento, anche solo parlando tra loro in ritiro. Un pensiero utopico visto il risultato ottenuto a Plzen dopo il pareggio in campionato. Anche il nervosismo di diversi interpreti, dimostra che manca proprio la serenità di base per uscire da una crisi che più nera non potrebbe essere. La soluzione non è semplice, perché è evidente che non sia solo demerito di Di Francesco e che diversi calciatori dovrebbero farsi un esame di coscienza. Magari anche prima di accusare i tifosi di ignoranza calcistica.