Roma, Carles Perez: "Avevo diverse offerte ma qui ho sentito la fiducia"

vedi letture

L'attaccante della Roma Carles Perez ha parlato nel corso di una diretta su Youtube del suo arrivo nella Capitale: "Avevo diverse offerte. Dalla Germania, dalla Spagna e dall’Inghilterra - riporta Vocegiallorossa.it -. Un giocatore che fa un trasferimento sceglie il posto in cui sente più fiducia. Mi ha chiamato Fonseca e mi trasmesso fiducia totale. La città mi piace e la Roma è un grandissimo club. Avevo sempre voluto visitare Roma, anche se non lo ho fatto molto a causa di tutto quello che è successo. E' una città spettacolare, i tifosi sono calorosi e incredibili. Sono molto contento di stare qui. La situazione con la Roma? Opzione sul contratto? C'era una condizione sul contratto, ossia che dovevo giocare una partita per far sì che la Roma mi comprasse. Era come avermi già comprato quindi".