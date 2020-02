vedi letture

Roma, Carles Perez e l'addio al Barcellona: "Sono grato al club, ma non ha pazienza coi giovani"

Carles Perez, uno dei nuovi acquisti di gennaio della Roma, ha parlato ai microfoni del Mundo Deportivo soffermandosi anche sull'addio al Barcellona: "Il Barça ha preso Braithwaite per il mio ruolo? A volte si prendono decisioni corrette e altre no. Il Barcellona vuole vincere ma non si ha pazienza con i giovani. Non ho molta voglia di parlare di questo. Sono grato al Barcellona per tutto quello che mi ha dato e tutto ciò che ho appreso lo so grazie a loro e questo mi ha permesso di arrivare in un grande club come la Roma. Non si sono comportati bene alla fine ma sono comunque grato".