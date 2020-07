Roma,Carles Perez: "Era ora che segnassi, finora ero stato sfortunato"

vedi letture

Carles Perez ai microfoni di Roma TV ha parlato dopo il 6-1 sul campo della SPAL arrivato anche grazie a una sua rete: "Sono molto contento, era ora che segnassi, nelle scorse occasioni sono stato sfortunato. Il gol mi da tanta fiducia per continuare così. Fisicamente sto bene, più gioco e più sto meglio. Mi sto adattando al ruolo, sono a disposizione del mister. Credo che si sia già visto un cambio da quando sono arrivato a oggi. - continua Perez - Prima giocavo in un altro ruolo, ma questo mi piace perché posso svariare molto di più. Poi la vicinanza o meno alla punta non cambia molto, è importante per me avere libertà di muovermi, mi piace questa posizione”.