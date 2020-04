Roma, Carles Perez: "Giusto il taglio dei salari, possiamo ancora andare in Champions"

L'attaccante della Roma Carles Perez ha parlato ai microfoni del canale Instagram di Marca: "Il taglio dei salari? E' giusto - riporta vocegiallorossa.it -. Noi siamo pagati per giocare il fine settimana e ora non possiamo perché dobbiamo stare a casa. D'altra parte non siamo in vacanza perché continuiamo ad allenarci, ma capisco la scelta. I tifosi della Roma? Il tifoso della Roma è diverso da quelli in Spagna. La gente a Roma vive il calcio in un altro modo, più intensamente. Ci sono lati positivi e negativi. Gridano tutta la partita, tifano la squadra. La Champions? Possiamo entrare in Champions e andare avanti in Europa League. Se le vinciamo tutte ci qualifichiamo sicuramente. Se ho incontrato Totti? No. Da quando sono a Roma non è mai venuto al centro sportivo. Però spero di incontrarlo, è una leggenda".