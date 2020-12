Roma, Carles Perez non sboccia e a gennaio può partire

“Villar e Carles Perez sono due giocatori sui quali puntiamo per il futuro, crediamo molto in loro”, lo aveva detto Paulo Fonseca lo scorso ottobre e a giudicare dalle prestazioni di almeno uno dei due spagnoli (Gonzalo), dobbiamo credergli. Se l’ex Elche sta pian piano diventando un titolare inamovibile del centrocampo giallorosso, lo stesso non si può dire di Carles Perez, dal quale tutti (allenatore, dirigenti e addetti ai lavori) si aspettavano di più. Già l’impatto co la Serie A non fu eccezionale come raccontato da Petrachi. “Il primissimo approccio non mi è piaciuto - ha spiegato l’ex diesse dopo la brutta prestazione con il Sassuolo dello scorso febbraio -. In Italia ci vuole più anima”. Anima, però, che fino a questo momento non si è vista praticamente quasi mai se non in qualche spunto o giocata che testimoniano comunque le buone qualità del ragazzo (vedi il gol al Benevento, l'unico di questa stagione).

Troppo poco per convincere Fonseca a schierarlo con continuità. Le occasioni non sfruttate in Europa League (5 volte su 6 titolare) si rispecchiano poi nell’utilizzo in campionato, dove mai lo spagnolo ha cominciato dal primo minuto. Anzi, in 12 partite ha collezionato appena 102 minuti, 9 nelle ultime due partite nonostante il risultato già acquisito con Bologna e Torino consentisse al tecnico portoghese di buttarlo dentro. Insomma, è evidente che qualcosa si sia rotto tra i due, complice anche un ruolo, quello da trequartista, che non piace molto a Carles Perez, il quale è sempre stato abituato a giocare esterno di destra nel tridente. La crescita esponenziale di Villar, poi, non fa altro che togliergli spazio perché Fonseca, per non sprecare l’ottimo stato di forma di Gonzal, è tornato a far giocare alto Pellegrini alternandolo con Pedro. Conseguenza: sempre meno spazio per l’ex Barcellona che difficilmente troverà spazio nelle prossime due partite prima di Natale (Atalanta e Cagliari nell’ordine). A Trigoria stanno valutando anche una possibile cessione in prestito a gennaio per fare spazio a un giocatore che possa dare nell’immediato una mano al tecnico e, in attesa del ritorno di Zaniolo, il nome fatto è sempre quello di El Shaarawy.