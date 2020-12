Roma, Carles Perez può partire a gennaio: al suo posto il Faraone El Shaarawy

Come riporta Il Tempo in edicola questa mattina, Stephan El Shaarawy è il primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo della Roma nella prossima sessione di mercato. Il Faraone ha bisogno di giocare per guadagnarsi un posto nei 23 di Roberto Mancini per l'Europeo ma serve prima una cessione per far posto all'ex attaccante milanista. Tra i maggiori indiziati a partire, ci sarebbe Carles Perez, bocciato da Fonseca.