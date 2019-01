© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la smentita, il futuro. Ieri Ante Coric ha chiarito che le parole attribuite a suo padre non erano mai state pronunciate, ma il futuro del centrocampista potrebbe essere comunque lontano dalla Roma, almeno per il momento. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'idea è di mandare in prestito il giovane croato: sfumato il Cagliari, restano in ballo Chievo e Sassuolo.