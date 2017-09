Roma-Castan, dalla rescissione al possibile rinnovo per spalmare l'ingaggio

© foto di www.imagephotoagency.it

Dalla possibile rescissione alla trattativa per il rinnovo del contratto. Come riporta Gazzamercato.it, il difensore brasiliano Leandro Castan sta trattando un nuovo contratto con la Roma. L'ex Torino potrebbe spalmare fino al 2020 l'attuale ingaggio (accordo attuale scadenza 2018) per favorire la cessione a gennaio.