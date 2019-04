© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Messaggero di questa mattina accende l'attenzione su ciò che potrà accadere all'interno della Roma in vista del prossimo campionato. Se contrariamente a quanto vorrebbe Totti, il consigliere personale di Pallotta, Franco Baldini, dovesse essere confermato, il suo asso nella manica in chiave panchina si chiama Maurizio Sarri. I due si conoscono da tempo, sono entrambi toscani e lavorerebbero bene insieme. Un vero e proprio jolly da presentare al numero uno del club per mantenere il proprio posto al suo fianco.