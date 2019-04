© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Messaggero di questa mattina accende l'attenzione su ciò che potrà accadere all'interno della Roma in vista del prossimo campionato. Per la panchina, con l'eventuale conferma di Massara, si continuerebbe a pensare al perplesso Gasperini. L'Atalanta però non ha intenzione di cedere il tecnico che l'ha portata in alto e circa due settimane fa, parlando proprio con l'attuale ds giallorosso, ha chiarito che non intende lasciarlo partire.