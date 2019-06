Roma, casting per il dopo Manolas. Novità Nedelcearu

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato della difesa della Roma, che ha bisogno di trovare un sostituto di Kostas Manolas, ormai a un passo dal Napoli. Molti i nomi accostati ai giallorossi, tutti stranieri.

Novità dalla Romania Fra i giocatori sondati da Gianluca Petrachi c'è William Saliba, francese classe 2001 del Saint-Etienne. Lucas Verissimo del Santos è un giocatore gradito al ds sin dai tempi del Torino mentre resta in piedi la pista Marc Bartra, al Betis dalla scorsa estate ma pronto a giocare in un club più ambizioso. La novità è data dagli Europei Under 21 e dalla rivelazione Romania: piace Ionut Nedelcearu, classe 1996 che milita in Russia, all'Ufa. Valutazione 4 milioni di euro.