Il Messaggero di questa mattina accende l'attenzione su ciò che potrà accadere all'interno della Roma in vista del prossimo campionato. Un'ipotesi è quella dell'approdo in giallorosso di Petrachi, attuale ds del Torino che potrebbe arrivare per affiancare Massara come scelta meno ingombrante rispetto all'avanzamento di Totti. Il torinista terrebbe in corsa il possibile ingaggio di Antonio Conte, di cui è molto amico ma che allo stesso tempo è dato vicinissimo all'Inter.