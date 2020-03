Roma, Castrovilli il sogno per il centrocampo. Piace anche Bonaventura

Con l'incertezza che domina circa il proseguimento di questa stagione, in casa Roma si inizia già a pensare a come rinforzare la squadra nella prossima. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport due sono i nomi caldi per rinforzare il centrocampo: il talento della Fiorentina Gaetano Castrovilli e il milanista Giacomo Bonaventura, in scadenza di contratto in estate.