© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cengiz Under è il primo giocatore individuato dalla Roma per fare plusvalenza in estate, riporta oggi La Gazzetta dello Sport. La volontà dei giallorossi è quella di cedere il turco per almeno 50 milioni di euro, cifra in questo momento ritenuta troppo alta considerata l'attuale stagione dell'esterno offensivo, che ha bisogno di più minuti e più gol. Fin qui solo 12 le sue presenze con una rete segnata, alla prima giornata.