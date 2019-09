Roma, Cengiz Under resterà fuori cinque settimane

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cengiz Ünder si è sottoposto oggi agli accertamenti per stabilire l'entità dell'infortunio al bicipite femorale della coscia destra. Non ci sono buone notizie per Paulo Fonseca: l'esterno turco, riporta Sky Sport, dovrà restare fermo per circa cinque settimane.