Roma, cercasi continuità: nove allenatori e 200 calciatori in dieci anni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“L’inizio di una nuova era” canta Jovanotti ed è quasi il caso di dirlo anche per la Roma. Il 2020 dovrà essere l’anno della ripartenza dopo una decade americana tutto sommato deludente se non per qualche acuto come la semifinale di Champions League di due anni fa contro il Liverpool. Poi zero trofei, tre secondi posti, altrettante seste posizioni e due volte sul terzo gradino del podio. Non si può dire certo che al club giallorosso sia mancata la competitività per rimanere in alto. E’ venuta meno quella per lottare fino all’ultimo per un titolo. Non è un caso che la Roma nella classifica dei punti della Serie A che va dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2019 sia terza con 733 punti, undici in meno del Napoli (744) e a 119 lunghezze dalla Juventus in grado di vincere 8 Scudetti di fila grazie ai suoi 852 punti totali. Il divario tra bianconeri e giallorossi non si è mai colmato, anzi, se possibile è aumentato.

CAMBI - Colpa di tanti fattori: come la potenza economica decisamente a favore del club di Agnelli grazie a uno stadio di proprietà e a una costante presenza in Champions. A far la differenza anche le scelte societarie che ricadono poi sull’aspetto tecnico e dirigenziale. In questi due campi la Roma ha cambiato tanto, forse troppo, non creando la giusta continuità necessaria per creare il substrato alle vittorie. Nove allenatori, decine di dirigenti e 200 calciatori circa sono passati da Trigoria in dieci anni. Un infinità se si pensa ai tre tecnici (Conte, Allegri e Sarri) della Juventus nello stesso periodo e una dirigenza che ha visto solo i saluti di Marotta. Con Fonseca, Petrachi e Fienga la Roma sta provando a dare un’anima definitiva al club, ma da Pallotta potrebbe arrivare l’ennesimo scossone con un cambio di proprietà che porterebbe Friedkin al comando del club e chissà quali nuove figure societarie e tecniche.