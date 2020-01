Roma, cercasi qualità: Under e il mercato le soluzioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Sono preoccupato” ha ribadito Fonseca dopo la sconfitta con la Juventus in Coppa Italia. Lo aveva già detto prima della sfida con il Genoa e ora, visto l’ennesimo infortunio, chiede due acquisti. Non più solo l’esterno per sopperire all’assenza di Zaniolo, ma anche un centrocampista che sostituisca Diawara. La sfida con i bianconeri poi ha messo ulteriormente in risalto la mancanza di qualità nella rosa. “Sbagliamo l’ultima decisione e nei trenta metri finali di campo” tuona dall’Allianz Stadium il portoghese. I tanti problemi avuti nel corso della stagione sono sicuramente un attenuante, basti pensare come in questo preciso momento storico siano ai box Mkhitaryan, Pastore, Perotti e Zaniolo. L’emergenza infortuni costringe dunque Fonseca a far fare gli straordinari sempre agli stessi calciatori, ma soprattutto non consente al tecnico di avere ricambi pronti dalla panchina.

BOMBER - Poi ci sono casi in cui il sostituto naturale c’è, vedi Kalinic, ma è come se nella Capitale non ci fosse ancora arrivato. Tra le occasioni mancate e la rottura della testa del perone del croato, Dzeko è tra i giocatori più utilizzati della rosa e del campionato. Il bosniaco, però, fino a oggi non è riuscito a garantire lo stesso numero di gol dei suoi colleghi. La Roma, infatti, è l’unica squadra a non aver un marcatore in doppia cifra tra le società che ricoprono una posizione europea. La speranza di Fonseca è che nel girone di ritorno il nove giallorosso possa aumentare il proprio apporto in zona gol. Ma la proiezione finale in base alle sue ultime 12 stagioni dice il contrario. Prendendo in esame le avventure in Bundesliga, Premier e Serie A dalla annata 2007-08 sono 102 le reti totali messe a segno nella seconda metà dei campionati, per una media di 8,5 a stagione. Solo in un’occasione su quattro è riuscito a fare più di dieci gol in un girone di ritorno. L’ex Shakhtar spera che possa ripetersi anche questa volta e per far sì che ciò avvenga sta studiando diverse soluzioni.

MERCATO - La prima è avvicinargli Under. Nelle ultime prestazioni il turco è tra i pochi a salvarsi facendo registrare due reti in altrettante partite con Genoa e Juventus. Come Salah ed El Shaarawy, per far rendere Dzeko al meglio c’è bisogno di un’ala o seconda punta che gli giri intorno. Per questo Petrachi sta provvedendo a fornire al portoghese anche altre soluzioni dal mercato. Il nome di Suso resta il preferito, ma il Milan lo prenderebbe in considerazione solo in un eventuale scambio con Under. Gli altri profili visionati sono quelli di Shaqiri, Januzaj e Dilrosun dell’Herta Berlino. Poi servirà un centrocampista e Villar sembra corrispondere all’identikit che tempo fa aveva lanciato il diesse di un centrocampista giovane. Chissà che non ci sia spazio poi per un altro colpo in avanti e sempre di prospettiva che possa dar fiato a Dzeko perché difficilmente Kalinic avrò altre chance. L’ultima potrebbe essersela giocata allo Stadium mercoledì sera.