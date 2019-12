Roma, cercasi vice Dzeko: Mariano Diaz l'idea. Kolasinac e Medina a giugno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Difficile migliorare la squadra” parola di Paulo Fonseca nel corso della conferenza stampa post vittoria sulla Fiorentina. Un assist notevole a Petrachi che non dovrà far salti mortali nel mercato di gennaio, ma dedicarsi di più allo sfoltimento di una rosa molto lunga in alcuni reparti. A centrocampo, invece, si punta molto sul rientro a fine gennaio di Cristante e per questo la società non dovrebbe intervenire.

NODO ATTACCANTE - Di conseguenza l’unico colpo potrebbe essere legato al vice Dzeko. E’ impensabile, infatti, che il bosniaco continui senza un ricambio naturale qualora partisse Kalinic. Il primo nome accostato ai giallorossi è stato quello di Petagna, ma prima Semplici e poi il calciatore hanno smentito con forza uno spostamento già in questa sessione. Per questo è tornato in auge il nome di Mariano Diaz del Real Madrid. Il nodo, però, è legato a uno stipendio di 4,5 milioni a stagione. La soluzione potrebbe essere rappresentata dai buoni uffici tra i due club e da un prestito gratuito per i prossimi sei mesi, ma non è escluso che l’operazione slitti a giugno quando Petrachi accelererà anche per altri due giocatori sui quali ha fatto un sondaggio in questi giorni. Il primo è Kolasinac, terzino dell’Arsenal seguito già in passato e che potrebbe rappresentare un’alternativa a Kolarov il prossimo anno. L’altro nome, invece, è Medina del Cordoba. Questo sarebbe un investimento a lungo termine vista la giovane età del centrale nato in Argentina.