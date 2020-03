Roma, cessione società: trattativa ferma. Pallotta aspetterà Friedkin almeno fino a settembre

Sono giorni di attesa per il passaggio di proprietà della Roma. La trattativa tra James Pallotta e Dan Friedkin è ferma ma non è certo saltata, anche se le cifre andranno rinegoziate sensibilmente al ribasso per via della congiuntura internazionale legata al Coronavirus.

Appuntamento a settembre - Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il prezzo del club passerà da 700 a 600 milioni di euro, con Pallotta che aspetterebbe il deal fino a settembre senza alcun problema, pur sapendo che alcuni suoi soci vorrebbero uscire, al momento nuovi partner all’orizzonte che possano acquisire quote non se ne vedono.