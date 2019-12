© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nell'intervista rilasciata al portale turco dha.com.tr, il difensore della Roma Mert Cetin, come riferisce vocegiallorossa.it, ha parlato anche della partita d'inaugurazione di Euro 2020 contro l'Italia: "Questa è una grande opportunità per me e Cengiz perché andremo a giocare la prima partita di Euro2020 nella stessa città e nello stesso stadio dove disputiamo ogni settimana le gare con la Roma. È una strana sensazione perché sei sempre a casa. Sono molto felice di iniziare l'europeo in Italia con l'Italia. È una squadra molto forte, con giocatori giovani e dinamici come la Turchia. Quando ci sono stati i sorteggi e ho visto che ci saremmo incontrati con l'Italia mi sono confrontato con Pellegrini, Florenzi e Mancini. Abbiamo iniziato a scambiarci qualche battuta. Credo che sarà una bella partita. Il girone è di quelli forti, ma penso che arriveremo in testa al gruppo. Enol Şenol è un allenatore che si prende davvero cura dei giovani e si assume molte responsabilità. Ci sono 5 difensori centrali che giocano in varie parti d'Europa creando un senso di competizione e questo ci aiuta a tenerci su a vicenda. Questa è la chiave del successo".